称台军费增长无具体数字 蔡英文：军事预算与投资必须持续增加

台湾蔡英文总统出访南太平洋三友邦前、过境夏威夷时据报道向美方表示，未来台湾国防预算每年将至少成长2%，若有额外军购将增至3%，必要时也将动用特别预算进行重大军购。蔡英文今天（2日）在所罗门群岛与媒体茶叙时则表示，目前并没有具体数字。

据联合新闻网报道，但她也说，自己在选举时提过，台方军事预算与军事投资必须持续增加。当时设定的目标，是依照前三年的GDP的成长幅度，来增加军事投资的幅度。

她说：“大致上这个想法现在还是主要想法”，最重要的还是要以最经济的方式，遂行“有效防御”。

据报道，蔡英文出访过境夏威夷期间，与美国在台协会主席莫健有短暂会晤。莫健对台海军力失衡的问题表示关注。蔡英文则向美方明白表示，未来假如再有重大对外军购案，将会以特别预算支应费用。

对于媒体再询问美方是否有提出具体数字，蔡英文表示，大致上就是她在选举时提出的以前三年的GDP成长率，来作为每一年军事预算的幅度，没有一个固定的数字，而是目标值，引导台方做军事投资策略的形成。

她说：“在我们遂行有效防御时，要进行什么样的策略，这才是最重要的。”

蔡英文也说，从战略层次来看，她仍希望国防部与各军种有一致的意见，提出最有效防御台湾的战略。

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