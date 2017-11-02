中新互联互通项目南向铁海联运通道班列将拓展回程货源

中新互联互通项目“渝黔桂新”南向铁海联运通道（简称“南向铁海联运通道”）缩短中国西部到亚细安地区的运距，备受沿线地区关注。中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局今天（2日）表示，正在加大货源组织力度，特别是从新加坡中转或集聚运往中国西部省市的回程货源。

据中新社报道，南向铁海联运通道是中新互联互通项目南向通道的重要组成部分。从重庆铁路口岸出发，经铁路运输至广西钦州港，再海运至新加坡等亚细安各港口，进而连通国际海运网络辐射全球。

该通道提供了新国际物流解决方案：重庆至东盟主要港口运输时间需七到10天，相比传统江海联运至亚细安地区将提前20天左右，相比公路运输成本优势明显。

南向铁海联运通道常态化运行班列今年9月25日首发，迄今运行“满月”，平均运行时效保持在48小时内，外贸箱数量呈增长趋势。

据中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局交通物流与航空产业项目推进部主要负责人介绍，截至10月30日共发车九班。在10月除去中国国庆长假的是哪周内，保证每周一班的运行频率。

此外，在国庆后两周根据市场需求各加开一班，频率稳中有升，一定程度上体现市场对通道的认可度正在上升。

其中，下行班列共发运314标箱，其出口货品主要为重庆优势产业产品，如汽车和摩托车配件、发电机等装备制造产品、共聚甲醛等化工产品、成品纸等轻工纺织品。

该负责人说，这条通道的建设目标是“外贸为主、内贸为辅”的国际陆海贸易大通道，下一步将加大货源组织力度。

今年8月31日，重庆、广西、贵州、甘肃四地政府在重庆签约共建中新互联互通项目南向通道。9月29日，中新互联互通项目兰渝专列在重庆首发，标志着中新互联互通项目南向通道的主干通道与网络通道贯通衔接。

该负责人说，按照四地协同机制要求，下一步将加大周边货源组织力度，积极与中国西北地区货源客户开展对接合作。

同时，重庆还将协同新加坡加大回程进口货源组织力度，力争回程班列外贸货源实现突破。

11月中旬，中新互联互通项目交通物流及航空领域重点项目推介会将在重庆举行，南向通道等中新合作内容将着重呈现。目前已有90多家物流企业、生产制造商报名参会。

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