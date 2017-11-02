新北市长朱立伦：反对为同性婚姻修民法 支持另立专法

台湾新北市长朱立伦今天（2日）针对同性婚姻议题表示，市府与中国国民党立场从过去到现在都一致，绝对不是反同、恐同，而是尊重同性恋。他反对修改民法，但支持另立专法来维护同性恋权益。

据中通社报道，新北市议会今天（2日）进行施政总质询，两性议题成为焦点。国民党多名市议员针对两性教育、同性婚姻，以及同性教材进入校园等问题发言，并要求朱立伦表态。

朱立伦指出，市府与国民党的立场是不反同、不恐同，尊重同性恋，但也坚持、重视台湾社会的传统价值。他说，学校的教育要回到教育的本质，教导学生性别平等，不能有欺凌、歧视其他同学的行为，对性有正确观念。

朱立伦表示，在法律未定前，新北市同意同性婚姻登记，针对婚姻、财产及遗产分配等权益问题，支持通过设立专法规范，但不能改变法律基础，直接修改民法。

他指出，目前新北市已有相关条文规定，未来是否专门制定性别平等自治条例，将交给教育部门检讨。

另一方面，对于同性婚姻立专法还是修民法，台湾总统蔡英文今天在所罗门群岛与媒体茶叙时表示，婚姻平权法案已经进入具体处理的阶段；她希望在处理的过程中，能充分考量双方的立场，以最和谐与平衡的方式圆满解决。

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