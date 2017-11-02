亚洲最大 中国造岛神器天鲲号明天下水

中国交建所属中交天津航道局有限公司（以下简称天航局）透露，亚洲最大、最先进的绞吸挖泥船“天鲲”号将于明天（3日）下水。

据环球网今天（2日）报道，该媒体昨天到位于江苏启东的上海振华重工启东造船厂，看到“天鲲”号正在做下水前的最后准备。天航局表示，“天鲲”号的成功下水，标志着中国疏浚装备研发建造能力进一步升级，相关技术已处于世界先进水平。

根据天航局提供的数据资料，“天鲲”号船长140米，宽27.8米，最大挖深35米，总装机功率25843千瓦，设计每小时挖泥6000立方米，绞刀功率6600千瓦。

根据地质条件，配置通用、黏土、挖岩及重型挖岩四种不同类型的绞刀，可以开挖单侧抗压强度50兆帕以内的岩石。

据报道，主体已经基本完工的“天鲲”号正停在造船厂的干船坞内，船头前方几十米处就是高高的船坞门。

据观察，与曾参与南中国海岛礁吹填的中国自航绞吸船“天鲸”号相比，“天鲲”号黄蓝搭配的船体颜色与之完全相同，但明显更大。

除了船体本身尺寸因素外，由于未吃水，船体更显“魁梧”。据报道，“天鲸”号那显得很“霸气”的绞刀曾让人留下极其深刻的印象，但“天鲲”号的绞刀还没安装。

据现场工作人员说，绞刀安装要到下水后才能进行，大约在两三个月以后。

现场工作人员也透露，整个建船过程分为下料、船体分段、总组、大合拢等几个阶段，目前“天鲲”号已经完成陆地建造的最后一个阶段。下水以后，还会有设备的精确定位、调试和试航工作。

工作人员指出，干船坞外边的水位就是长江的水位，下水时，干船坞前方的坞门打开，江水流入，船体就会浮起来。

至于为何要下水后才能进行这些调试，据工作人员介绍说，这是因为船在干船坞内是停在墩位上，受力和在水中的状态不同，船体每个部位的载荷也不一样，“它需要到水中‘伸伸腰’，达到自然状态才能找准船体轴线。”

据了解，“天鲲”号定位为全电力驱动、双定位系统、全球无限航区的重型自航绞吸挖泥船。

该船具有以下特点：第一，技术标准高，全船布置的柔性钢桩台车系统、三缆定位系统、航行视线问题解决等技术国际领先。第二，装备水平高，装备了亚洲最强大的挖掘系统、最大功率的输送系统和当前国际最先进的自动控制系统，泥泵输送功率达到17000千瓦，为世界最高功率配置，且远程输送能力15000米，为世界之最。

此外，该船可实现自动挖泥、监控及无人操控，将极大提高作业效率，适用于沿海及深远海港口航道疏浚及围海造地。

“天鲲”号环保要求也高、设计人性化，相关节能技术具备自主知识产权，并可保证船员居住生活的舒适和设备的安全运转。

与“天鲸”号相比，“天鲲”号的自主化程度大大提高。曾经参与“天鲸”号建造的天航局监造组副组长冯长华表示，“天鲸”号的很多设备比如钢桩台车系统都是进口的，而“天鲲”号挖泥专用设备等都已经实现国产化，进口设备量大幅减少。

冯长华指出：“最重要的，‘天鲲’号的设计是完全自主的，这在本质上是不一样的，这反映了一个国家整体的科技水平和制造能力。”

作为中国国家工信部重点项目的“天鲲号”绞吸船，由天航局牵头联合中国船舶工业第七〇八研究所、上海交通大学、广州文冲船厂、招商局重工等参研单位，历时五年，完成全部研发任务。

据悉，该船下一步将进入舾装和设备、系统调试试验阶段，预计明年6月投入施工生产。

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