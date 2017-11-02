中国工商总局：加强“双十一”网络监管力度 为消费者保驾护航

中国国家工商行政管理总局网站今天（2日）发布消息，要求各地加强对2017年度“双十一”的网络市场监管和监测力度，并完善相关规章制度。

据中通社报道，为了净化“双十一”集中促销活动期间的网络环境，让消费者的合法利益得到保障，工商总局要求各地提前采取行动，从行政、宣传和政策等方面加强对促销活动组织者的警示和指导。

工商总局要求，督促指导网络集中促销活动组织者和经营者严格遵守“七日无理由退货”等法律规定，应事先公示网络集中促销的期限、方式和规则，规范订（定）金、优惠券的使用方法。

同时，工商总局要求活动组织经营者要做到“七不得”：即不得发布虚假广告、虚报特价揽客、实施有价无货的欺诈行为；不得先涨价再打折，借机以次充好，以假充真；不得利用格式条款侵害消费者合法权益；不得虚构交易、对平台成交量或成交额进行虚假宣传；不得限制、排斥竞争，不得攻击贬低对手，不得限制、排斥促销经营者参加其他平台组织的促销活动等。

据报道， “双十一”这一消费文化的出现，既创造了巨大的经济价值，也产生了诸多的消费隐患。

中国工商报指出，今年5月9日，网络市场监管部际联席会议第一次全体会议在国家工商总局召开，会议审议并原则通过了《网络市场监管部际联席会议工作规则》和《2017网络市场监管专项行动方案》。

联席会议对如何健全工作机制、发挥联席会议作用进行了深入讨论。为了进一步规范网络市场秩序，优化网络消费环境，会议决定5月至11月联合开展2017网络市场监管专项行动，严厉打击网络侵权假冒、虚假宣传、刷单炒信等违法行为，营造良好的网络市场准入环境、竞争环境和消费环境。

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