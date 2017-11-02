庆富案调查报告出炉 台行政院：国防部及一银有严重缺失

承造台湾海军“猎雷舰”案的庆富造船公司爆出财务危机，主办205亿元（新台币，下同，9.24亿新元）联贷案的第一银行上月25日宣告庆富违约。行政院针对庆富案成立专案小组，并于今午（2日）公布调查结果，指采购案和联贷案各有五大缺失。

据联合新闻网报道，行政院副院长施俊吉表示，建议处分包括一银董事长蔡庆年撤职、国防部依调查检讨改进，并就相关人员为师部分查办，并将惩处情形报院。

政委罗秉成指出，采购案有五大缺失，包括国防部未确保庆富有相当财力足以承办本采购案；未确保庆富有办理该采购案的履约能力；未究明原召集人、副召集人均缺席两次评选委员会的原因，直接使出出席委员互推新任召集人及副召集人；未进行价格协商程序，直接以抽签决定有利厂商；以及就第二次评选委员会议，各委员的评分有不合理的异常情形，未予厘清处理，显有缺失。

施俊吉引述调查结果显示，国防部的采购及第一银行的联贷，都有严重缺失，应该检讨改进，并依责任程度予以处分。

他说，本案各联贷债权银行可能的损失高达201亿元，可见在军事采购标准程序及银行联贷案件的征信、授信暨洗钱防制上，都有极大的改进空间，行政院在这个案件上绝不护短。

报告指出，国防部大幅放宽投标厂商的财力资格，从招标标地预算金额的10分之一（35亿2931万元）降到2百分之一（1亿7646万元），庆富在投标时的资本额仅约5亿元，与招标标的预算金额的10分之一，相差七倍。

此外，报告说明，国防部没有相当的配套措施严格审查投标厂商的财力实际状况。不仅如此，竟也容许庆富在投标时没有提供最新财报，对采购案的财务评估已形成多重风险。

报告称，国防部过度放宽厂商财力资格，又未详加把关，没有确保庆富具有办理该采购案的相当财力，实属不当。

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