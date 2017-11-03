中国最强“造岛神器”天鲲号下水

中国大陆再添“造岛神器”，继4年前于南中国海吹填出6个人工岛的“天鲸号”，另一艘亚洲最大、更强的大陆国造自航挖泥船“天鲲号”，预计今天下水。“天鲸号”每小时可挖出一个足球场面积且深度达0.6公尺的大坑，“天鲲号”的效率是它的1.3倍。“天鲲号”预计明年6月服役施工。

据中时电子报报道，大陆自2013年9月起，在短短15个月内，利用中德合建的自航绞吸式挖泥船“天鲸号”，吹填南中国海永暑礁等6个礁岩造陆，其中2个礁岩达到可动工建设状态，总面积逾12平方公里，俄媒喻为“中国南海维权秘密武器”，引起美国和亚洲各国严密监视及抗议，外媒更指靠近菲律宾的黄岩岛，是下一个造陆目标。

大陆《环球时报》报道，“天鲸号”每小时从海底向海面挖出4500立方公尺海沙，效率是它1.3倍的“天鲲号”，将于今天下水，展现出大陆疏浚装备研发建造能力，进一步升级至世界先进水准。

“天鲲号”定位为全电力驱动、双定位系统、全球无限航区的重型自航绞吸挖泥船。船长140公尺，宽27.8公尺，最大挖深35公尺。依据地质条件，配置通用、黏土、挖岩及重型挖岩4种不同类型的绞刀，可开挖单侧抗压强度50兆帕以下的岩石。

据报道，“天鲸号”设备多属进口，“天鲲号”挖泥专用设备等为大陆自制，进口设备量大幅减少，同时装备了亚洲最强大的挖掘系统、最大功率的输送系统，以及国际最先进自动控制系统，泥泵输送功率达到1万7000千瓦，为世界最高功率配置，且远端输送能力1万5000公尺，为世界之最。可实现自动挖泥、监控及无人操控，将极大提高作业效率，适用于沿海及深远海港口航道疏浚及围海造地。

“天鲲号”环保要求高、设计人性化，相关节能技术具备自主智慧财产权，并可保证船员居住生活的舒适和设备的安全运转。

免费试阅14天