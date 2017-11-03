朱镕基：习思想是行动纲领

中国国家主席习近平周一（30日）上午会见清华大学经济管理学院顾问委员会委员，当天下午，中国前总理、学院首任院长朱镕基及夫人劳安，也会见了他们。朱镕基表示，中共十九大创立了习近平新时代中国特色社会主义思想，是新时代的的政治宣言和行动纲领，必须长期坚持和不断发展。

据《星岛日报》今天（3日）报道，参加会见的有美国前财长保尔森、苹果公司首席执行官库克等24位海外委员，以及中方委员李彦宏、马化腾、马云等。

报道引述经管学院发布新闻稿说，90岁的朱镕基在会见时说：“前几天，中国共产党在北京召开了第十九次全国代表大会，我作为特邀代表出席了大会”“大会在政治上、理论上、实践上取得了一系列重大成果，选举产生了以习近平同志为核心的新一代中央领导集体，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。”

朱镕基说，“习思想”是中共新时代的政治宣言和行动纲领，必须长期坚持和不断发展。

报道也引述黑石集团董事长苏世民说，十九大为中国注入了新能量。清华大学和清华经管学院今天所取得的成绩，是他11年前加入顾问委员会时所无法想像的。

苏世民认为，这也是“中国奇迹”的一部分，即总是敢于先设定一个目标，然后为之努力奋斗，最终实现这个目标。

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