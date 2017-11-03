中央军委唯一中将委员晋升上将

中共中央军委晋升上将军衔仪式昨天（2日）在北京八一大楼举行。中央军委主席习近平向晋升上将军衔的中央军委委员、中央军委纪律检查委员会书记张升民颁发命令状。

据新华社报道，晋衔仪式昨午4时30分许开始。中央军委副主席许其亮宣读了习近平签署的晋升上将军衔命令。中央军委副主席张又侠主持晋衔仪式。此次受到晋升的将军仅有张升民一人。

晋升上将军衔的张升民来到主席台前，习近平向他颁发命令状，并同他握手表示祝贺。佩戴了上将军衔肩章的张升民向习近平敬礼，向参加仪式的全体人员敬礼。

据报道，中央军委委员魏凤和、李作成、苗华，以及军委机关各部门领导和驻京大单位副战区职以上领导等出席晋衔仪式。

《北京青年报》指出，张升民跻身军委八天后，终于晋升为上将。此前，他是中央军委唯一的中将委员。由此，新一届中央军委委员全都是上将了。

据报道，五年前的十八届一中全会后，时任二炮部队司令员的魏凤和中将同样以唯一中将军衔的身份跻身中央军委委员。

十八届一中全会于2012年11月14日闭幕，九天后的11月23日，习近平在北京八一大楼向魏凤和颁发了晋升上将的命令状。当时的晋升仪式，也只有魏凤和一个人。

不过，这次与五年前又略有不同。2012年晋升上将的魏凤和，2008年被晋升为中将，这中间经过了四年。张升民则至早于2016年才被晋升为中将，今天再次获得晋升意味着其中将的军衔仅持续了一年左右。

张升民与魏凤和都曾服役于原二炮部队。公开信息显示，张升民是陕西人，今年59岁。曾长期服役于原二炮部队，历任第二炮兵某基地政治部主任、政委，第二炮兵指挥学院政委，2014年12月升任第二炮兵政治部主任，跻身副大军区级。当时，身为军委委员的魏凤和仍任原二炮部队司令员。

军改后，张升民迎来多次职务调整。2015年底，随着军改，魏凤和改任火箭军司令（2017年9月卸任，周亚宁接任），原二炮部队政委王家胜改任火箭军政委。

张升民则调入中央军委机关任职，担任中央军委训练管理部政委。

张升民很快就迎来军改后的第二、第三次职务调整。至迟在2016年10月，张升民再履新军委后勤保障部政委，接任到龄退役的前任刘源上将。2017年2月，张升民再次履新军委纪委书记，并在此任上，跻身新一届中央军委委员。

免费试阅14天