82年出生算中老年？凉山足球赛公告引网民热议

四川凉山彝族自治州体育局前天（1日）一则关于业余球联赛的公告，近日在网上引起热议。事缘该公告内容所提到的一个业余足球联赛“中老年杯”的参赛资格，竟是“1982年12月31日以前出生”的人士。

据《成都商报》报道，不少网民都大呼“80后”霎眼顿成“中老年”。凉山州体育局其后则承认审稿把关不严，对让民众产生误解致歉，并再发布一份公告的补充版本。

据凉山彝族自治州体育局前天所发布的一则《关于举办2017年凉山业余足球联赛“中老年杯”（八人制）比赛的通知》（下称公告），内容指为逐步建立完善各类竞赛体系，普及发展社会足球，兹定于2017年12月2日举办凉山业馀足球联赛“中老年杯”（八人制，1982年12月31日以前出生）比赛，报名截止时间11月27日。

不过，这份公告其后却在网上迅速爆红，引起网民感慨时光荏苒，“80后也大步跨进中老年的殿堂了”“还没长大就老了”“一笑已苍老”。

香港01则引述其他网民说，“98年的老阿姨还在为学业奋斗，没想到还没工作就轮到退休了呢？”“晕，房子还没赚回来，可都已经中老年了......儿媳妇在哪？孙子在哪？”“唉！这条留言来自一位颤抖着双手敲击键盘的80后老奶奶，夕阳无限好啊！”“明明人家还是宝宝，你们总想方设法说我们老！”“55岁以上仙人组”。

由于这份公告引起网上不少回响，凉山州体育局其后发布了一份《关于明确2017年凉山业余足球联赛“中老年”杯（八人制）比赛年龄组别的补充通知》，承认由于审稿把关不严，文字表述不清，为导致民众产生误解致歉。

当局也补充内容指“本次比赛设中年组和老年组。中年组运动员参赛年龄为35周岁至45周岁，老年组运动员参赛年龄为46周岁至55周岁，具体以《竞赛规程为准》”，对参赛者的年龄进行细分。

有凉山州体育局职员指出，按照日前中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划（2016—2025年）》，明确规划了青年的年龄范围是14至35周岁。但该规划又特别指出，规划中涉及婚姻、就业、未成年人保护等领域时，年龄界限依据有关法律法规的规定。

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