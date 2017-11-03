江西南昌豫章书院被查实严重体罚学生 已申请停办

有中国网民日前爆料称，江西南昌豫章书院以“戒网瘾”之名，对学生体罚、殴打、强迫劳动、非法限制人身自由等，引发舆论关注。该校昨午（2日）则发布消息称，学校已申请停办，待政府部门批准后，对在校生逐步分流。

综合《新京报》、网媒“香港01”等报道，有网民近日爆料称，南昌豫章书院“戒网瘾”学校（全称为“豫章书院修身专修学校”）存在严重体罚、囚禁、暴力训练等诸多问题，此事引发舆论广泛关注。

据多位曾因网瘾、叛逆等问题被送入豫章书院的学生透露，该校老师通常用“戒尺”（大号的钢尺）、“龙鞭”（由钢筋做成）体罚学生。

有学生表示，在书院曾见过有人因无法忍受体罚的痛苦试图割腕自杀，后被人制止。甚至有女生称，为了防止学生自残，自己被“关小黑屋”、被要求当着“老师”面脱去内衣。

南昌青山湖区10月30日晚发布调查结果，证实豫章书院确有罚站、打戒尺、打竹戒鞭等行为和相关制度，责成区教科体局对该校教育机构进行处罚，对相关责任人进行追责。

昨午3时许，豫章书院执行山长吴军豹建立媒体微信群，发布豫章书院申请停办的消息。豫章书院称，因“戒尺”等古代教育方法不能容于现行教育制度，另外，学生对象特殊，停止“戒尺”后会置老师于危险之地，豫章书院修身学校已于当天主动申请停办，待政府部门批准后，进行在校生逐步分流。

吴军豹表示，目前学校教学、生活正常，将逐步分流学生。

据报道，创建于南宋初期的豫章书院，是江西四大书院之一，迄今已有800年历史，曾是江西学术思想传播、人才培养的着名官学机构。

2011年秋，豫章书院在停办109年后，正式拿到了国家教育行政部门批复，豫章书院“重生”。新闻当中的“戒网瘾”，便是其业务之一。

不过，该校打着“国学修身”“心理辅导”的旗帜，却以暴极端力“戒网瘾”，让公众难以接受。《新京报》评论称，将历史上名声显赫的江西四大书院之一的「豫章书院」办成戒网瘾学校，是一种怎样的堕落。

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