今年次低点 财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2

受新订单增长拉动，中国10月财新服务业PMI自近两年低点回升，但仍为年内的次低点。综合制造业和服务业数据来看，中国经济保持平稳增长，但四季度开局增长动力较弱。

据路透社报道，财新/Markit今天（3日）联合公布，中国10月服务业采购经理人指数（PMI）上升0.6个点至51.2，上月为21个月低点；当月中国综合PMI指数降至51.0，为2016年6月以来的最低水平。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示：“10月份的财新PMI显示，中国经济第四季度开局相对疲弱。”但在货币政策方面，除非经济面临重大的下行风险，否则不太可能会放松。

他介绍，财新服务业新业务指数连续第二个月出现下降，投入价格和收费价格指数则继续上升。财新综合PMI则主要受制造业生产增速放缓的拖累，下降0.4个点。

Markit提供的数据显示，中国服务业经营活动指数（即服务业PMI）在10月小幅回升，主要体现在新订单的增长。

受访企业表示，这是客户潜在需求转强以及新产品上市等多重因素所致。不过，新订单指数的增速仍然远低于该项调查的历史均值。

由于10月经营活动与新订单的增速相对疲弱，业界对未来12个月经营前景的整体信心的乐观度仍远低于2005年底该项调查开始以来的平均值。不过，经营预期指数已较9月的10个月低点有所回升。

燃料等原料涨价、薪酬成本上升，导致投入价格整体出现上扬，10月投入价格指数升至四个月高点；成本负担的进一步上升导致收费价格指数大幅升至26个月高点。有部分受访企业表示需求转强，促使加价。

此外，10月份服务业用工规模继续扩张，就业指数继续超过50.0临界值，已连续14个月保持增长。这是源于很多企业增加人手以应对用工扩张与新项目开工、业务需求上升的需求。不过，本月就业指数与上月接近。

此前数据显示，中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显。这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。

同日公布的10月官方非制造业PMI也降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。

财新中国10月制造业PMI则持平于上月的51，连续五个月扩张。分项显示制造业订单有所改善，但生产步伐放缓，价格指数仍处于高位，预示在低库存之下中下游行业未来或面临更大的成本压力。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。

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