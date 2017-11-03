中国警方“猎狐行动”五年来共缉捕逃犯3317名

中国公安部昨天（2日）透露说，中共十八大以来，在中央反腐败协调小组和公安部统一领导下，按照“天网”行动总体部署，深入推进缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”，共从120多个国家和地区抓获逃犯3317名，追回涉案赃款数十亿元人民币。

中新社引述公安部相关负责人称，包括闫永明、宋密秋等一批重大经济犯罪逃犯被缉拿归案、绳之以法，并协助纪检、检察、海关等部门缉捕境外逃犯252名，有力服务了反腐败斗争大局。

据介绍，五年来，公安部先后派出258个缉捕工作组，协调相关国家执法部门抓获并遣返一大批逃犯。

对于重大新发案件，秉持快侦快破、快追快回的理念，全力开展缉捕，涉嫌合同诈骗犯罪的彭某、倪某在流窜多个国家10余天、泛鑫保险原总经理陈怡携款5亿元（人民币，下同，1.03亿新元）潜逃72小时后即被抓获并遣返回国。

各地也充分运用信息化建设成果，抓获一批变化身份甚至整容的逃犯。2016年上海市公安机关成功抓获潜逃17年、变换身份并取得外籍的重大合同诈骗犯罪嫌疑人周某某。

今年8月，作为落实中美两国元首“海湖庄园对话”的实际举措，美方向中方遣返一名多地立案、涉案金额高达40亿元的重大红通逃犯周某某。

对与中国签订并实施引渡条约的国家，在查明犯罪事实、查清资金流向、查实人员信息的基础上，提请国际刑警组织发布红色通报，请求相关国家缉捕犯罪嫌疑人并引渡回国。

据了解，五年来，中国警方共从希腊、保加利亚、意大利、秘鲁、西班牙、俄罗斯、阿联酋、法国、匈牙利等国家和地区成功引渡16名逃犯；先后从加拿大、澳大利亚、新西兰等国家和地区成功劝返逃犯17名。

今年以来，中国警方会同有关部门深入开展“适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿案件违法所得没收程序追赃”专项行动，共从境外追缴涉案赃款14.82亿元。其中，从新西兰、澳大利亚追赃1.34亿元。

同时，连续开展打击地下钱庄犯罪专项行动，加大堵截赃款外流工作力度。2013年以来警方捣毁一大批地下钱庄窝点，破获案件1250起。

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