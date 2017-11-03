央视前主持人郞永淳因酒驾被判拘役三个月并处罚金4000元

中国中央电视台前主持人郎永淳涉嫌危险驾驶罪一案今天（3日）在北京市朝阳区人民法院开庭审理并当庭宣判。法院以犯危险驾驶罪依法判处其拘役三个月，罚金4000元（人民币，下同，821.98新元）。

据中新社报道，法院查明，2017年10月5日晚上10时40分许，被告人郎永淳聚餐饮酒后自行驾驶机动车离开，与正常驾驶机动车行驶的宋某发生刮蹭事故。

后宋某报警，郎永淳明知对方报警而在现场等待处理并归案。经检验，郎永淳血液中酒精含量为每100毫升207.9毫克。

经公安机关认定，郎永淳负事故全部责任。案发后，郎永淳赔偿宋某2万元，并取得宋某的谅解。

朝阳区检察院于2017年10月25日提起公诉，郎永淳自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》。检察院建议适用速裁程序审理；郎永淳及其辩护人表示同意。

法院认为，被告人郎永淳醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处。被告人郎永淳醉酒驾驶机动车造成交通事故且负事故全部责任、血液酒精含量达到每100毫升200毫克以上，应从重处罚。

同时，鉴于其明知他人报警而在现场等待，归案后能如实供认犯罪事实，系自首。案发后，被告人郎永淳积极赔偿对方经济损失获得对方谅解，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。故作出上述判决。

此案宣判后，郎永淳表示服从法院判决，不上诉。

据公开资料显示，郎永淳1971年7月出生于江苏，1995年进入中央电视台，主持午间《新闻30分》，期间多次主持央视大型新闻专题类直播节目，2011年9月开始在央视《新闻联播》节目担任主播，2015年9月2日从央视离职。

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