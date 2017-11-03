北京明起启动长达四天的空气重污染橙色预警

为应对即将出现的区域性重污染天气过程，北京市空气重污染应急指挥部今天（3日）通报称，将于明天（4日）零时至8日零时启动长达四天的空气重污染橙色预警。

据中新社报道，北京市环境保护局发布消息说，经中国环境监测总站会商京津冀及周边地区环境监测中心，受不利气象条件和冬季提前供暖等因素影响，预计京津冀及周边地区在11月4日至8日可能出现连续四天的区域重污染天气过程。

此外，部分城市空气质量可能达到严重污染。

据环保部门预计，11月4日至7日，京津冀中南部、山西南部、山东西部和河南北部将出现重度污染。

其中下周一（6日）前后污染浓度达到峰值，京津冀中南部和山东西部部分城市可能出现严重污染。7日晚至8日，受冷空气影响，扩散条件自北向南逐步改善。

受此影响，北京将出现一次空气重污染过程。预计北京11月4日空气质量以轻度污染为主，11月5日至7日空气质量将达到重度污染，其中6日可达到严重污染。自7日晚间开始，受冷空气影响，北京的空气质量将逐渐好转。

按照中国环保部关于启动重污染天气区域应急联动的相关要求，以及北京关于空气重污染应急预案的最新规定，北京市空气重污染应急指挥部决定于4日零时至8日零时启动空气重污染橙色预警。

橙色预警期间，北京将在实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施基础上，禁止高排放车辆上路行驶；在常规作业基础上，对重点道路每日增加1次及以上清扫保洁作业；停止室外建筑工地喷涂粉刷、建筑拆除、土石方等施工作业。

此外，列入橙色预警期间工业企业停产限产名单企业实施停产限产措施；禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤。

官方同时建议中小学幼儿园停止户外活动，民众应做好健康防护。

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