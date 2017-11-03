中国国产大飞机C919第三次试飞历时近四小时

中国国产大飞机C919大型客机101架机今天（3日）完成第三次试飞，历时近四小时。

澎湃新闻引述全球航班实时跟踪网站“flightradar24”消息，指101架机于今早7时37分在上海浦东国际机场第四跑道起飞，中间历时近四小时，最高飞行高度3000米左右。

flightradar24界面上显示，此次国产大飞机C919大型客机101架机从上海浦东国际机场起飞后，主要在江苏省南通市上空进行试验飞行，盘旋圈数较多。

报道引述中国商飞处透露，今天国产大飞机C919大型客机101架机试飞是转场西安阎良前的一次试飞，102架机计划今年年底首飞。

民航上海审定中心处则指出，10月10日至10月19日，上海审定中心审查团队顺利完成C919飞机水上迫降适航验证试验目击。

关于C919飞机水上迫降适航验证试验目击，据介绍，由于美国纽约哈德逊河水上迫降事件后，国际适航当局研究给出了的最新水上迫降适航验证技术要求；该技术要求虽然未正式进入规章，但在一些最新机型的适航取证过程中，都被适航当局要求作为专用条件纳入审定基础中。

因此，在C919飞机水上迫降适航验证试验开展前，审查方也正式向申请人提出了该技术要求，并要求在水上迫降模型试验中进行贯彻考虑。

双方经过了半年时间对试验模型、试验大纲进行了审查，对发动机进口及局部结构的强度相似性模拟等问题达成一致意见，并完成了对相关试验文件的批准。

在试验审查过程中，上海审定中心C919飞机结构强度制造检查组组长陈珊首先对模型的安装和测试设备进行细致的检查，确认了试验条件与试验大纲的一致性。

结构强度审查组组长黄少麟和工程代表王兆东则对试验大纲中最大着陆重量、中重心、攻角12°的试验情况进行了试验目击。

据报道，试验过程中模型出现了入水时滚转角超出大纲要求的现象，审查方和申请人双方在现场明确需要按大纲中的规定及时对模型进行调整，并重新试验。

试验模型经调整后最终取得了符合大纲要求的满意结果，着水姿态稳定并获得了可靠的压力载荷测量数据。

据民航上海审定中心介绍，本次试验的承担方为英国的ELEMENT公司。

在试验开展的过程中，审查方对ELEMENT相关工作人员严格按照试验大纲开展试验工作感到非常满意，也对试验结果数据建立了充分的信心。

ELEMENT公司则表示其下有很多相关验证试验室，今后将会尽力配合CAAC局方的审查工作。

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