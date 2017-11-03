赖清德今早拜访吴敦义 两人双手紧握

台湾行政院长赖清德今天（3日）上午赶在总统蔡英文力促的朝野政党领袖会议成形前，拜会中国国民党主席吴敦义。在双方73分钟的会谈中，吴敦义提出改善两岸关系等四项建议，赖清德则希望国民党支持2018年总预算顺利审议，双方都答应尽力促成。

据联合新闻网报道，赖清德与吴敦义约定今天上午10时在吴卸任副元首办公室会谈；为迎接贵客到来，吴敦义还提前在电梯口等候。

赖清德则在民进党团总召柯建铭、行政院正副秘书长卓荣泰、何佩珊与行政院发言人徐国勇陪同下，准时抵达。据报道，赖清德与吴敦义还双手紧握步入吴办。

双方原本规划会谈一小时，但最后会谈持续了73分钟。双方会后也举办简单的记者会，说明会谈情形。

赖清德表示，会谈过程吴敦义“交代”四件事，首先是盼行政院院继续推动高雄市205兵工厂搬迁工作。这是吴敦义任高雄市长任内推动许多国营事业迁移，唯一剩下未完成的事。

赖清德指出，吴敦义也建议，台中火力发电厂造成周边县市空气污染，行政院应拿出有效对策解决，让大台中民众有一个健康生活环境。吴敦义会中也支持台中目前规划的捷运系统建设，但盼能延伸到南投，这样效益更大。

赖清德说，吴敦义还提醒，在两岸议题上应该要力求和平；只要两岸能稳健发展，对台湾、中国大陆与区域和平都有帮助。赖清德说，吴敦义这几点指教他都非常感谢，行政院会好好推动落实，希望台湾持续进步。

赖清德也特别提到，吴敦义勉励他，作为行政院长，推动政务一定要大公无私；因为服务的是全台民众，应不分党派，好好负责任认真推动，这样的话才有可能成功。

吴敦义则提到，赖清德希望2018年中央政府总预算能“顺利付委”审议，他会接洽国民党团，尽最大可能加以协助。

此外，也盼对台湾进步发展与人民福祉有帮助，同意总预算付委审议，国家重要施政才能顺利推展。

吴敦义说，虽然他与赖清德两人分属不同党籍，但希望台湾、“中华民国”好；也希望两岸和平稳定发展，造福民众，建设一个经济繁荣公道均富社会。双方有共同基本信念，今天谈话非常有共识。

谈到今天会谈之所以成行，赖清德说，很高兴双十节庆祝大会上与吴敦义比邻而坐。当时与吴敦义说目前国政非常繁忙而复杂，希望能跟他请教；吴敦义也马上给赖清德时间。

赖清德指出，今天见面超过预计时间，吴敦义相当坦然的给他很多指教。

据报道，赖清德今天称呼吴敦义，绝口不提吴现任国民党主席身分，只称副总统。此外，他言谈过程手指还紧贴裤缝，态度严谨，也看得出刻意不逾越蔡英文盼办朝野政党领袖会议规划。

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