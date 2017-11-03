中国重型自航绞吸船“天鲲号”下水

亚洲巨型自航绞吸船“天鲲号”今天（3日）在江苏启东成功下水。

据中新社江苏报道，“天鲲号”是由中国交建所属中交天津航道局有限公司投资并联合设计、由上海振华重工建造的6600千瓦绞刀功率重型自航绞吸挖泥船。

当天的下水仪式地点，就设在上海振华重工启东造船厂的码头。

中交天津航道局有限公司董事长钟文炜表示，“天鲲号”成功下水标志着中国疏浚装备研发建造能力进一步升级，处于世界先进水平。

中国此前建造、现役的亚洲大型自航绞吸式挖泥船“天鲸号”，具备强大破石吹填、灵活机动能力，得以参与许多远海吹填工程。其装机功率、疏浚能力均居亚洲前列。

今天下水的“天鲲号”，比“天鲸号”更强、更先进。

“天鲲号”监造组船体工程师孔凡震说，“天鲲号”船长140米，最大挖掘深度可达35米，设计每小时挖泥6000立方米，相当于每小时能挖出1.5个足球场大、半米深的坑洞，并将海沙、岩石、海水混合物输送到最远15公里开外。

此外，它还实现了自动挖泥、监控及无人操控。

在这艘“巨无霸”作业时，船头主桩能像圆规脚一样，“钉”在海底。船尾利器是巨型绞刀，削岩如泥。绞刀插入海底“横扫”，进行扇形开掘，可开挖的海底岩石硬度比“天鲸号”更高。

同时，该巨轮为全电力驱动，双定位系统，全球无限航区，可在世界上任何海域航行，适用于沿海、深远海港口航道疏浚、围海造地。

“天鲲号”监造组组长、中交天津航道局有限公司副总工程师王健表示，“天鲲号”是中国第一艘国内设计建造、拥有完全自主知识产权的重型自航绞吸挖泥船。其成功研制，实现了中国重型自航绞吸船关键技术的突破和核心技术的掌握，填补了中国自主设计建造重型自航绞吸船的空白。

钟文炜表示，中国是世界疏浚大国，中国疏浚装备先后历经整船进口、国外设计国内建造、国内自主设计建造的“三步走”，经历了从无到有、从弱到强的几十年发展历程。

中国船舶工业集团公司第708研究所副总工程师费龙介绍说，2006年以来，中国建造了约200艘挖泥船，成为该领域的大国。“天鲲号”的出现，标志着中国在该领域迈向强国行列。

“天鲲号”预计于明年6月交付使用。

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