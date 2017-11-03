十九大后“抢头香”洪秀柱下周一再度带队访大陆

中国国民党前主席洪秀柱将于本月6日至14日，以个人出资成立的“中华青雁和平教育基金会”董事长身份，再度率团访问中国大陆，出席第14届湖北武汉台湾周开幕致词。

据台湾《上报》今天（3日）报道，洪秀柱此行除将诉求强化两岸民间、青年交流外，届时也将就中共总书记习近平十九大相关谈话，发表看法。

洪秀柱由此也将成为十九大之后，国民党首位带队赴对岸访问的“主席级”政治人物。

据报道，今年6月中旬，洪秀柱曾以党主席身分率团参与“海峡论坛”，并与大陆全国政协主席俞正声会面。

当时洪秀柱除重申两岸“和平政纲”内容，主张深化“九二共识”，化解敌对关系外，也进一步阐述“两岸同属一中”合乎“宪法”等，被视为在卸任前替新任党主席吴敦义登陆访问及“习吴会”（习近平与吴敦义会面）设下门槛。

据了解，洪秀柱近日再度受邀出席“第14届湖北‧武汉台湾周”开幕致词。洪秀柱将于本月6日启程赴陆，陪同成员包括洪秀柱担任党主席任内的前党务主管，包括国民党前副秘书长林国正、前国发院长林忠山、智库前副执行长孙扬明；前立委苏清泉、吴育仁及詹满容；前中常委柯贞竹、企业界友人及党内青年等约30人，规模不亚于“习洪会”（习近平与洪秀柱会面）规格。

届时，洪秀柱还将安排与中共湖北省委书记蒋超良、涉台官员等会面。

行程规划方面，洪秀柱除将于8日出席武汉台湾周开幕致词外，还会参与相关青年论坛活动。结束后，洪秀柱一行将转往浙江、上海等地参访，与两岸青年朋友、企业界座谈。

据了解，洪秀柱在武汉台湾周演说时，将淡化政治色彩，改为诉求期盼强化两岸民间交流往来、青年互动及经贸发展等，并将针对习近平十九大相关谈话，像是如何扩大两岸交流、开放共享及融合发展，发表看法。

此外，由于武汉为当年孙中山辛亥革命发起地，洪秀柱也将在致词中提及，孙中山革命成功推翻满清政府、创建“中华民国”的历史事实，以及孙中山“建国大纲”“建国方略”等相关理念及主义思想等。

除洪秀柱将登陆访问外，据了解，国民党前主席、新北市长朱立伦阵营也有幕僚居中穿梭，建议朱立伦应以“城市交流”名义，在十九大后“抢头香”访问大陆；毕竟两岸困境是当前台湾经济、民生停滞不前的真正关键。

此外，朱立伦也应适时展现政治领袖高度，以及有协助台湾化解两岸难题的能力。但由于考量政治敏感性，朱立伦阵营仍在评估之中。

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