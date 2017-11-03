台生想入中共 杨伟中讽：践踏台湾来表忠的可怜人

中国国民党前发言人、党产会委员杨伟中昨天（2日）在面簿发文，质疑公开表示想加入中共的台生张立齐，指其疑入党申请尚未被核可，因此发文“践踏台湾来表忠”。

据联合新闻网今天（3日）报道，中共十九大党代表卢丽安加入中共效应延烧，继在北京大学就读的台籍学生王裕庆表明想要加入共产党后，又一名台籍博士生张立齐也表示想加入。

张立齐指台湾言论不自由，是暴力的民主和恐吓的自由，自愿加入中共，且已申请多年。

据报道，张立齐是在北京大学国际关系学院就读的台籍博士生。他在观察者网发表题为“我从台湾来，我自愿加入中国共产党”一文，指台湾人认同和加入中共是一件很朴素的事情。

杨伟中对此则不以为然，昨天于面簿表示，从张立齐自述文来看，他“连续三年（2014-2016）申请入党，却没被接受，因为还在被观察、被考核，因此发文践踏台湾来表忠的可怜人”。

杨伟中也预测说，张立齐的下场可能有两种，一是“长蹲黑牢”；二是“被迫认罪”。杨伟中也调侃说，若真的发生这种事“放心，到时候你轻贱的台湾人民会不计前嫌，声援你的”。

据报道，在陆台生加入中共将违反两岸人民关係条例，依法可处10万元（新台币，下同，4500新元）以上，50万元以下罚锾。陆委会主委张小月也提醒在陆台生，加入中共并不适合，以免回台影响权益。

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