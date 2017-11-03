锦绣未央拿下中国首届白莲花奖 获评最恶劣抄袭作品

西方国家有讽刺烂片的“金酸莓奖”，中国为打击涉嫌抄袭、洗稿等不良作品，今年首颁“白莲花奖”，评选最恶劣的年度抄袭作品。白莲花奖结果今天（3日）揭晓，在入围的《三生三世十里桃花》、《英雄联盟之王者荣耀》等影片中，《锦绣未央》一举夺魁。

据中新网报道，《锦绣未央》拿到首届白莲花奖第一名，获颁9999元人民币（2053.68新元）奖金。不过，得奖作者本人并未现身领奖，因此主办单位表示，奖金会捐作慈善。

中国历来有针对华语电影史上年度最差影片颁发的奖项“金扫帚奖”，今年针对文学抄袭作品，则新设“白莲花奖”。

该奖主办单位是天津市作家协会，评选方式是网民投票。

有人质疑“白莲花奖”恐是洋葱新闻，不过天津市作家协会表示，还会有第二届。

天津市作家协会副书记李彬表示，这个奖项最初想叫“金鼻涕奖”，后来觉得名称不雅，才改为“白莲花奖”。

至于为何称为白莲花奖，李彬表示，因为在文学上，白莲花本是用来形容那些善良、纯洁、没有心机的人，但现在这个词用在抄袭作品的作家身上，颇具讽刺意味。

他强调，设置这一奖项的目的是要让读者明白原创者的辛苦，从而自觉抵制抄袭、洗稿的作品。

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