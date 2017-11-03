陈希主掌中央党校 党校主要职能或调整

（联合早报网讯）中共政治局委员、中组部长陈希3日首次以中共中央校长身份出席活动，显示中央党校校长不再由政治局常委担任。北京有关人士分析，这一变化表明中央党校的政治地位有所下降，中央党校今后或将更多地回归教育培训干部的主要职能，其智囊作用或将有所削弱。

另一方面，财政部长肖捷已取代杨晶出任中央国家机关工委书记、国务院机关党组书记，显示杨晶已实际上退居二线。预计肖捷明年3月将出任国务委员、国务院秘书长，跻身“党和国家领导人”。但肖捷没有杨晶此前的中共中央书记处书记身份，显示国务院秘书长职务在党内地位下降。

人民日报微信公众号3日发布消息称，中共中央党校举行2017年秋季学期第一批进修班毕业典礼，中央党校校长陈希出席毕业典礼，并为学员颁发毕业证书。

按照中共定义，中央党校是中共轮训培训高中级领导干部和马克思主义理论骨干的最高学府，是党中央直属的重要部门，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地和干部加强党性锻炼的熔炉，是中共哲学社会科学研究机构。

上世纪四十年代，中共领袖毛泽东曾亲任中央党校校长。1949年中共建国后，二号领导人刘少奇也曾担任中央党校校长。但从1953年起，中央党校历任校长不再由重要领导人出任，1966年文革爆发后，中央党校停办了10多年，直到1977年复校。

文革结束后，中央党校一度在中共思想解放运动中发挥先锋作用。著名的1978年真理标准大讨论，起源就来自中央党校内部刊物发表的一篇文章。真理标准大讨论冲破了文革时期的思想禁锢，为邓小平引领中共转向改革开放路线奠定了基础。

自1989年中共政治局常委乔石出任中央党校校长后，中央党校校长一直由政治局常委担任，中共前总书记胡锦涛和现任总书记习近平都担任过中央党校校长。

也有分析认为，改革开放以来，中央党校一些教师秉持解放思想理念，呼吁加快改革，被视为背离了“党校姓党”的政治要求，这或许也是中央党校被“降格”的原因之一。

陈希今年64岁，在清华大学读书时与习近平同班，担任过清华大学党委书记。2011年，陈希出任中国科学技术协会党组书记，晋升正部级。中共十八大后，陈希出任中组部常务副部长，十九大上月闭幕后，陈希升任政治局委员、中组部长。

有消息说，肖捷目前已将工作重点放到国务院办公厅，他最迟将在明年3月政府换届时卸下财政部长职务。现任国家税务总局局长王军和国务院副秘书长丁学东，是接任财政部长的热门人选。

王军今年59岁，曾长期在财政部工作，官至财政部副部长、党组副书记，2013年接替肖捷出任国家税务总局局长。今年57岁的丁学东也曾长期在财政部工作，48岁就担任财政部副部长。

王军和丁学东都在中共十九大上入选中央委员，这是他们有望成为下届财政部长的重要条件。

免费试阅14天