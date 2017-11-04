马英九今夜将三度出访美国

台湾前总统马英九今天（4日）深夜将三度出访，前往美国洛杉矶展开3天的访问，除了与侨界聚会，马英九还应邀前往南加大演讲，并且将与美国智库座谈。马英九此行将参访爱荷华号战舰博物馆（USS Iowa Museum），美国总统罗斯福1943年就是搭乘此舰前往埃及参加历史性的“开罗会议”。

台湾联合报报道，马英九今晚11时50分将搭乘华航班机前往洛杉矶，预计美西时间4日晚上8时25分抵达LAX机场。

11月5日上午，马英九将拜会中华会馆，向孙中山铜像献花，并且拜会马氏宗亲会；下午参观爱荷华战舰博物馆，晚上出席在Pacific Palms Resort举行的盛大侨宴。

爱荷华号战舰现在停泊的位置为洛杉矶的San Pedro，其于1942年下水、1943年服役，参与完第二次世界大战后，于1949年首次退役，但由于后续韩战爆发，以及配合雷根之扩军政策，分别于1951、1984年再次服役，同时也将武器设备更新，直至1990年完全退役，并于2012年移动到现今的位置，整理完成后，以博物馆的形式开放民众参观。

11月6日中午12点，马英九应邀在南加大演讲，下午将与华裔学生交流。美国南加州大学公共外交中心（USC Center on Public Diplomacy）日前已在网页上公布活动讯息，表示“台湾前总统”马英九将在11月6日于该校进行演说，演说内容将有两岸关系、商贸及旅游方面的交流，对近60年来两岸紧张局势中开创新关系所扮演的重要角色、2015年引发热烈讨论的马习会等等。

11月7日下午，马英九将与美国智库太平洋国际政策理事会（InterContinental Hotel Hollywood Ballroom）进行座谈，当天深夜搭乘华航班机返台。

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