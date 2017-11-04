北京提前启动空气重污染橙色预警 预计持续四天

受不利气象条件和冬季提前供暖等因素影响，预计京津冀及周边地区11月4日至8日0时可能出现连续4天的区域重污染天气过程，且部分城市空气质量可能达到严重污染。北京昨日提前发布预警信息，从11月4日0时启动空气重污染橙色预警。目前预计，11月7日夜间起受冷空气影响，空气质量将逐步好转。

新京报报道，据中国环保部分析，空气质量预测预报结果显示，11月4-8日京津冀中南部、山西南部、山东西部、河南北部等地将出现一次中到重度污染过程，其中京津冀中南部的部分城市有可能达到严重污染。

昨日上午9时许，北京在蓝天白云的气象条件下提前发布预警信息称，将从11月4日0时启动空气重污染橙色预警。天津市和河北、山西、山东、河南等省份的部分城市也陆续发布橙色预警。

目前预计，北京市11月4日空气质量以良至轻度污染为主，11月5日至7日空气质量达到重度污染，其中6日可达到严重污染。

今年3月下旬以来，在京津冀及周边地区“2+26”城市大气污染防治强化督查、“散乱污”企业整治、燃煤锅炉治理等一系列强有力措施下，北京市长达200多天没有出现重污染过程，这是2012年开展大气PM2.5监测以来前所未有的。

11月4-8日各地启动橙色预警期间，强制性减排措施将包括钢铁、水泥、铸造、家具、矿山开采等行业的停限产，国Ⅲ及以下的机动车限行，重点企业错峰运输，施工和交通扬尘管控等。

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