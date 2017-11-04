台医院斥资买42部iPhone X送医师 网友：还缺人吗？

iPhone X3日开卖，台湾员荣医院也斥资百万元（新台币，下同）购买42部手机，选在医师节前夕赠送医师。

台湾中央社报道，11月12日是医师节，员荣医院大手笔订购42部最新款iPhone X手机，作为院内医师的医师节礼物，若以每部手机4万元计算，耗资近170万元，而3日是iPhone X 手机第一天在台湾上市贩卖，院方订购的手机有16部先到货，优先配发急重症科医师使用。

员荣医疗体系总院长张克士表示，医师工作辛苦，为庆祝医师节，先前思考要送什么礼物给院内医师，后来决定赠送最流行的苹果公司智慧型手机，以感谢医师辛劳。

张克士表示，医师经常需要待命、随传随到，盼藉高科技产品减轻医师工作负担，也希望医师收到礼物，可联想到“爱”与无私“奉”献，发挥医者父母心的精神照顾病患。

员荣医疗体系员生医院急诊室主任曾冠富说，急诊医师分秒必争，品质好的手机对工作很有帮助，方便掌握病患病情，收到礼物很开心，感谢医院贴心举动。

另据香港星岛日报网报道，不少网民对此纷纷表示“好羡慕”、“医院还缺人吗”，不过也有人认为，医生自己也买得起手机，应该减轻他们工作压力，才能真正解决问题。

免费试阅14天