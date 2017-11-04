台媒：蔡英文过境关岛 美接待规格再提高

台湾总统蔡英文太平洋友邦之旅在结束所罗门群岛行程后3日抵达美国关岛，美方给予高规格礼遇，不仅关岛总督卡佛亲赴机场接机，机场外侧道路也挂上“中华民国国旗”迎接。

台湾《工商时报》报道称，马英九2010年出访太平洋友邦时，也曾过境关岛，巧合的是，当时马英九在关岛与美国总统奥巴马擦身而过，此次太平洋之旅，蔡英文则是在阿根廷与美国总统特朗普擦身而过。

蔡英文在当地时间下午2点10分抵达关岛，美国在台协会理事莫健再度上飞机迎接蔡英文，夏威夷总督卡佛则在蔡英文下机后，亲自为蔡英文戴上花环，并派出警车沿途为蔡英文及访问团开道 。

关岛议会议长克鲁兹也送上议会当天才出炉的议会决议文给蔡英文，文中指出，欢迎台湾总统蔡英文到访，蔡英文是台湾第一个选出的女总统，也是第一个具有客家和原住民血统的总统。随后介绍蔡英文的简历，强调蔡一向支持社会的弱势团体，因此参议会要对蔡总统表达最温暖的欢迎，并认可她在人权、环境保护和永续发展等领域所做的耕耘。

蔡英文则在致词前先对纽约恐攻表达哀悼，她强调，无论反恐，或朝鲜半岛议题，“台湾都和美国人民坚定站在一起”。

由于特朗普即将展开亚洲行，并于3日抵达夏威夷，卡佛为了迎接蔡英文，特地留到最后一刻，在欢迎会后直接赶往机场飞往夏威夷，之 后由副总督提诺瑞欧全程陪同。蔡英文在会中也特地感谢卡佛，还开玩笑的说“你要去赶飞机，所以我长话短说”，引来全场大笑。

蔡英文表示，美好的山光水色让关岛成为适合造访的地方，台湾旅客是关岛第三大来源国，每年5万人次，希望在台湾成为东亚第三个加入美国“全球入境计划”的国家后，数字还会再成长。

过去台湾总统过境美国为保持低调，美方都会要求媒体不得与总统同住一家饭店，以致媒体对总统在美行程都要上演追逐大战，此次美方首度破例，让媒体与蔡英文同住关岛君悦饭店，并公开行程。

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