蔡英文关岛侨宴 莫健：美对台该有承诺

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文结束南太平洋出访行程，昨天过境关岛，并参加在关岛君悦酒店举行的侨宴，美国在台协会主席莫健（James F. Moriarty）在宴席间表示，美国身为太平洋强权，自然该对台湾有所承诺。

台湾《自由时报》报道，莫健致词时表示，一般人会觉得欧胡岛、台湾和关岛被太平洋分隔开来，但就他来看，是被海洋联结起来，3个岛屿的人都可以选择自己的领袖、说自己想说的话，分享自由民主的价值。莫健也强调，美国在过去150年是太平洋强权，未来也会是，美国自然该对台湾有所承诺。

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