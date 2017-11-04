港手机回收商指自iPhone 6后 “炒机”年代已完

美国苹果公司推出的新一代手机、10周年版iPhone X，香港各间苹果专门店昨日供已于网上预订的市民取机。但此次开售未能带起炒风，即时转售仅赚得数百元（港元，下同），有回收商人指出，自从苹果公司更改政策后，香港炒风不再。

香港01网站报道，iPhone X 64GB版本的官方价为8588港元，而256GB版本则售9888港元。未开售前，不少果农期盼可藉转售iPhone X，赚到一千几百甚至数千元。但昨日开售后，回收价不似预期，64GB和256GB分别只比官方售价高数百元。

位于旺角先达广场的万通数码电讯店主阿K与弟弟阿勇，早前抱着赚大钱心态，提款数百万元大手入机，经过昨晨一个早上的努力，阿K坦言预计“用不到一半钱！”并指账面计只赚得以往一半。

阿K直言，以往iPhone开售能掀起炒风，是因为求过于供，加上香港开售日子较内地早，所以卖家取得手机后可透过转售给香港的手机回收商，再转销往内地图利，每部手机可赚数千元，“iPhone 6第一日的炒价达1万6千元至1万7千元。 ”但iPhone 6后，苹果公司一改销售政策，改为中港同步开售，内地货源充足下，自始炒价不再，以此次iPhone X为例，香港网上销售截单，内地仍可订货，不需以炒价去抢货。

而阿勇表示，以前不少炒家会很留意香港市场，但现在是香港要盯住大陆个市场来做。昨晨最高曾以1万3千元回收数部iPhone X，然而至昨日中午，256GB版本回收价已回稳于10500元，预料将维持一段时间，他指，内地256GB版本约售1万2千港元，故香港回收手机的价钱，不会高过这个价格。

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