国民党圈粉 要从老蓝男转骨到青年

国民党主席吴敦义就任后，力主大数据推动党务革新，并要求强化新媒体经营，一改党参与者年纪偏高现象。文传会宣示，年底前要将党官方脸书主力粉丝由目前集中在45岁以上男性，“转骨”年轻两世代至25岁，性别平衡。

台湾联合报报道，文传会主委李明贤表示，大数据分析显示，国民党官方脸书粉丝页，粉丝数以40多岁的民众最多，在粉丝页有按赞或留言等互动的粉丝，平均以45岁男性占大宗，反映国民党传统支持群众型态，但在网络世界如此，也凸显党不够年轻化的现实。

新媒体部主任黄健豪说，国民党官方脸书粉丝25岁至44岁社会中坚分子只占25%，男女结构比也是失衡的6：4，年底前要将粉丝结构“转骨”成有五成属45岁以下青年，等于主力脸书参予者要降两个世代至25岁，性别平衡。

黄健豪直言，要让粉丝结构“转骨”，扩大粉丝数是基本要件。国民党除重要活动直播外，近日也推直播节目，就是要扩大触及人数，他接任时脸书粉丝数50万，九月上任至今未下广告，粉丝数已近55万，成长近一成，已初见成效。

国民党近日直播节目，除为明年县市长选举暖身外，也畅谈谈能源政策、一例一休、税改与食安等议题，甚至邀网红上节目。黄健豪说，一例一休影片，受众就很明显年龄层下降。

黄健豪说，政党现在普遍不为人民信任，国民党现在脸书经营模式，要重新争取民众信任，前提就是要关注人民关心的事务，这也是在野党的意义；目前国民党脸书有着“同温层现象”，像是查封党产、骂前总统陈水扁保外就医不当的贴文，触及分享数就非常高，未来要努力走出同温层，改变粉丝结构。

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