上海多处红色圣地现参观热潮

进入11月，上海多处红色圣地出现参观热潮。包括中共一大、中共二大会址在内的多处红色圣地，连日来参观者络绎不绝。澎湃新闻报道称，参观者中有父母怀抱着婴儿，有儿女搀扶着老人，还有不少外国人，都前来瞻仰中国革命遗迹。

报道指，这阵风尚的出现，离不开十九大后，中共新的最高决策层的第一次集体活动。据《人民日报》报道，10月31日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平带领中共中央政治局常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正，专程从北京前往上海和浙江嘉兴，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船。

11月3日上午，上海市委书记李强，上海市委副书记、市长应勇，上海市人大常委会主任殷一璀，上海市政协主席吴志明，上海市委副书记尹弘和全市基层党员代表，集体瞻仰了中共一大会址、中共二大会址和中共四大纪念馆，重温入党誓词，铭记奋斗历程。

一位一大会址参观者在留言簿上写道，“这是中国梦开始的地方，追寻来时的路，不忘初心，继续前进。”

报道指，在一大会址留言板处，参观者的留言已密密麻麻。“不忘初心，继续前进”、“中国梦”这些关键词高频率地出现，集中呈现了参观者对国家未来的信心。

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