中国作协主席铁凝：在这个伟大的时代 文艺不能失语

（联合早报网讯）11月3日，中国文学艺术界联合会在北京召开中国文联主席团学习贯彻党的十九大精神座谈会，中国文联主席、中国作协主席铁凝表示，“在这个伟大的时代，文艺不能失语，文艺工作者须时刻牢记历史的使命和责任。”

中新网报道，铁凝表示，“党的十九大对中国特色社会主义文化进行了深刻阐释。大会把中国特色社会主义文化同中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度一道写入党章，将文化的地位和作用提升到一个崭新高度，充分反映和体现了习近平总书记的文艺思想，为发展中国特色社会主义文化指明了方向、提供了遵循，彰显了一个伟大民族在苦难与奋斗的历程中积淀的文化自觉与文化自信。”

她说，文化是广大文艺工作者的立身之本，“习近平总书记在十九大报告中指出，没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。所谓文化自信，不仅仅是一个词语，更是信念、情感，是磅礴的力量，是指中华民族对于自身文化理想、文化价值、文化活力与文化前景的信心。它从五千年历史中传递下来，就像熊熊燃烧的火炬，人们的心被这火炬所照亮。”

铁凝认为，“我们的文化自信，守望的是中华民族生生不息的悠久历史，是在这历史中形成、支撑着我们一路走来的传统和价值。对文艺工作者来说，文化自信更是对五千年来中华民族产生的一切优秀文艺作品、风神独具的美学精神的热爱、铭记和传承。中华文化是传统的，也是当代的，是陈列在博物馆的珍宝，更是这个时代活跃的精神脉动。”

她强调，“我们的文化自信，既是依靠着我们的伟大传统，更是面向时代、面向世界、面向未来的。在这个伟大的时代，文艺不能失语，文艺工作者须时刻牢记历史的使命和责任。”

铁凝呼吁文艺工作者，“必须坚持以人民为中心的创作导向，坚持在深入生活、扎根人民中进行文艺创造；必须坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的原则，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作；必须坚持发扬学术民主、艺术民主，提升文艺原创力，推动文艺创新；必须倡导讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗；必须加强文艺队伍建设，造就一大批德艺双馨名家大师，培育一大批高水平创作人才。”

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