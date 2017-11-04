蔡英文肯定“赖吴会” 再次呼吁朝野合作

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天（4日）中午结束了八天七夜的南太平洋友邦访问行程返台，蔡英文在桃园机场谈话时，特别肯定“赖吴会”，她表示，在国家利益之前无朝野之分，呼吁政党携手合作，成就更好的台湾。

台湾联合报报道，蔡英文肯定此行完成了预定的外交成果，她说，这要归功于长期以来，无论是民进党政府或国民党政府，在外交工作所累积的基础。不分党派的合作以及施政成果不断累积，是让国家往前走的关键。民主国家内部一定有竞争，但在国家利益前，没有朝野之分，只有为台湾永不懈怠的努力。

谈到朝野合作的重要性，蔡英文举了两个例子表示，行政院长赖清德与前副总统吴敦义的会面，以及宋楚瑜资政即将代表台湾出席APEC的领袖高峰会，这两件事情都证明了，在国家进步与民主价值之前，我们可以合作与也可以对话。当朝野能够携手合作，绝对可以成就一个更好的台湾，团结一致，努力不懈，相信这是国人对所有政党的期待。

对于这次出访的三个友邦，蔡英文表示，三个友邦都是深受全球气候变迁影响的岛国，他们国家的规模都不大，但是面对挑战却是非常的巨大，此行完成了出访前设定的两个目标：一、要展现台湾为国际社会贡献的能力，二、要慰勉在友邦的侨胞、台商以及技术团的同仁，在这次的旅程当中，发挥台湾多元的国力，尤其是在农业、教育与医疗方面，强化跟友邦国的实质合作，也深入了解当地的技术团、医疗团的工作跟生活，感谢第一线工作同仁的努力。

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