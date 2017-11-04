唐家三少瑞士花7万瑞士买假酒：不介意 享受了开酒过程

（联合早报网讯）今年7月，中国网络作家“唐家三少”在瑞士圣莫里兹的一家豪华酒店的酒吧中，花费近7万元人民币喝了一杯据称是1878年的麦卡伦古董威士忌 。随后，“唐家三少”在自己的微博上晒出了品酒的照片，很多网友根据照片判断，其所喝的这杯“百年老酒”或并非真品。近期，该酒店通过社交媒体发布消息称，经检验，这瓶麦卡伦古董威士忌并不是所标注的生产年份，而是产于1970年到1972之间。目前，酒店老板已就此事进行道歉。而“唐家三少”3日表示，自己并不介意，而是“享受了开酒的过程”。

北京青年报报道，8月3日，网络作家“唐家三少”在微博上晒出了几张自己在瑞士品酒的照片，照片显示了一张标注为1878年的麦卡伦威士忌酒，并展示了整个开酒和品酒的过程。据了解，“唐家三少”喝的这杯威士忌，大概有20毫升，而花费在9999瑞郎，约合7万元人民币。

“唐家三少”3日下午表示，当时自己是带着全家人去度假，因为导游知道他喜欢喝威士忌，所以才特意带他去了那家酒店的酒吧。而据酒吧的老板介绍，给“唐家三少”所拿出来的这瓶威士忌在全世界可能只有三瓶，而且三瓶都没有被打开。经过沟通，“唐家三少”得知，这瓶酒是可以卖单杯的。

在微博中，“唐家三少”说，“熟悉我的朋友都知道我爱喝酒，见到100多年前的美酒，内心没有太多的挣扎。本次同行的姥姥只有82岁，它却有139岁，与我姥姥的姥姥同龄”。而关于酒的味道，他表示“好喝，品味的不只是味道，更是历史”。

据了解，开酒的过程大约用了半个小时，“去掉保护的木架子，去掉已经黏住的锡纸，打开碳化的塞子”。

但是许多网友在看到了微博上的这组“唐家三少”晒出的照片后，通过酒瓶上的标签，以及酒塞保存状况等信息判断，他所喝的这瓶酒可能并没有那么长的年份，而是一瓶假的“百年老酒”。

据外媒报道，被质疑后，酒店老板桑德罗·伯纳斯科尼立刻请专家来检查酒瓶。经过苏格兰威士忌专家来瑞士采样并检查后，专家发现“唐家三少”喝的那杯酒实产于1970年到1972年之间，而并非酒店标明的1878年。

“他们带来了一堆检查报告，然后一直在偷瞄我。我知道，他是怕我发怒。而事实上，我并没有因为这是一瓶假酒而愤怒。”“唐家三少”回应说，“它是假的，但至少我让这个世界的假酒少了一瓶”。

随后，桑德罗进行了道歉，他称，“会为自己的错误负责，瑞士人是诚实的，不会去欺骗别人”。

“唐家三少”表示，他后来曾经和酒吧老板聊天，大家都承认，一瓶这种级别的老酒，敢打开它的勇气不是谁都有的。而在打开之前，谁也不能肯定它的真假。

“我们非常希望威士忌是真实的，现在，我有点失望，但我们想知道真相。”桑德罗表示，中国客人在了解情况后并没有感到生气，反而对酒店的诚实表示了赞赏。

报道称，瑞士维尔德豪斯酒店的“魔鬼之地Devil”威士忌酒吧收藏有2500多瓶威士忌，并因此入选吉尼斯世界纪录。而“唐家三少”这次所喝的这款酒，也是该酒吧开业至今第一次有人要求打开。

“唐家三少”表示，酒吧表示会退款，但是现在他还未收到退款。

据报道，这瓶“假酒”是桑德罗的父亲、前任酒店主于25年前以5位数字的价格购买，随后便把酒瓶存放起来，并列在酒吧的菜单上。“在这段时间里，我们从来没有怀疑过它可能是假的。”桑德罗说。酒店表示，他们目前正和律师沟通是否可以通知卖方，协商将目前的“假酒”以当初的收购价退回。

“唐家三少”本名张威，是一名80后网络作家。创作过《斗罗大陆》、《绝世唐门》、《神印王座》等著名作品，曾获“中国作家富豪榜·网络作家之王”的奖项，是收入最高的网络作家之一。

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