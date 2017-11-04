长沙大学城无人书店开三年没丢过书 店主：找地方再开一家

湖南长沙岳麓山脚下的大学城有家特别的书店——无人书店，书店里没有收银员、没有店员，只有一个可投币的钱箱，还有就是店主的电话号码和收款二维码。

澎湃新闻报道，书店里经营的大部分是教材，还有一些课外书籍，以二手书居多。这些教材大多数都是从毕业学生手中收购来的，按照本数或者折扣来进行收购。然后店里面的书根据不同的类别和价格，分为10元区、15元区、20元区以及三折区等不同区域。

书店店主李爱群说，无人书店开了三年，她统计了一下，没有丢过书。

店里除了书籍，还能看到投钱币的箱子、老板的电话号码和收款二维码，箱子旁边还有一个留言本与笔，上面记录着大家买书的书名、时间、价格，有些同学还会给店主写上一两句留言。李爱群说，书店周边都是大学，所以大部分顾客都是大学生，他们有时候会坐在这里看看书，聊聊天，也有家长带孩子过来找书。

70后的李爱群来自湖南长沙宁乡县。最初和丈夫在大学城开了一家书店，与其他书店并没有什么不同，每天都会按时出现在店中。孩子出生后，书店打理不过来，她就把自己的号码留在门口，顾客买书时就给她打电话，她就让对方把钱放在指定的地方。

对于无人书店的正式挂牌经营，李爱群称，非常偶然，2014年6月，她在一个家长QQ群内，群里的家长们在讨论有关社会诚信。一些家长认为现在社会上存在严重的信任危机，尤其讲到现在一些商家黑心经营，不够诚信。听到这里时，李爱群有点生气。

“我可能处在单纯的环境里，也就是进书卖，跟学生们打交道，也没有跟外面的人打交道，这么多年。我觉得不是那样子，我就这样子经营那么多年，也没看见出问题。就是说有风险，有那种损失，但是也在能承受的范围里面。所以我就觉得我应该做点什么，给人家看看。”李爱群说，就这样无人书店挂牌成立。

10月30日，书店接到社区通知，说店面即将要拆除。李爱群10月31日晚表示，“这家店承载了我们一家人的记忆，现在要拆除了。书要搬到湖大那家店里。下一步，如果可以找到合适的店面，我还是会再开一家无人书店”。

李爱群说，此前这家书店名叫“飞帆书店”，在经历了一段时间的无人经营这种模式后，2014年，她又在长沙市河西麓山南路湖南大学附近开了了第二家书店，正式挂牌为无人书店。

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