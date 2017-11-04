中纪委最新部署：推进追逃追赃 形成巡视巡察监督体系

（联合早报网讯）中纪委官网4日发文透露中共十九大之后反腐败、巡视等重点领域工作的最新部署。中央纪委国际合作局有关负责人说，将一刻不停歇地推进反腐败国际追逃追赃。中央巡视办表示，将形成“横向到边、纵向到底、全国一盘棋”巡视巡察监督体系。

中新社报道，中央纪委国际合作局有关负责人说，将坚持重遏制、强高压、长震慑，紧紧抓住重点国家，加强反腐败合作机制建设，不断向国际社会及外逃人员释放“不管腐败分子逃到哪里，都要缉拿归案、绳之以法”的强烈信号。下一步，中央纪委国际合作局还将继续推动落实G20领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤成果和APEC《北京反腐败宣言》，织密追逃追赃合作网络，构建国际反腐败新秩序。同时，加强“廉洁之路”建设，让廉洁为“一带一路”保驾护航。

该负责人介绍，中央纪委国际合作局将主动谋划，把对外宣介十九大精神特别是宣介全面从严治党和反腐败新部署，作为深化反腐败国际合作的重要内容，展示中共反对腐败的鲜明态度和坚强决心，扩大国际影响，为全球腐败治理贡献中国智慧和中国方案。

关于巡视工作，中央巡视办负责人表示，将保持战略定力，不断深化政治巡视，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持发现问题、形成震慑不动摇，扎实推进一届任期巡视全覆盖任务，促进全面从严治党向纵深发展，为夺取反腐败斗争压倒性胜利提供有力支撑。

根据十九大部署和中央要求，中央巡视办将把建立巡视巡察上下联动的监督网作为深化巡视工作的重要抓手，深入开展调研，在完善上下联动的领导体制、工作机制、制度保障等方面下功夫，不断与时俱进，形成“横向到边、纵向到底、全国一盘棋”巡视巡察监督体系。

中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际日前说，中央纪委监察部必须不松劲、不停步、再出发，推动全面从严治党向纵深发展。要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。

十九大闭幕后约10天内，中央纪委监察部网站最新通报，各地已有8名厅级干部接受组织审查，4名厅级干部被“双开”。

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