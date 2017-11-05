中国工商总局：将严厉处罚“网络水军”等不法经营行为

“帮助他人刷单、炒信、删除差评、虚构交易、虚假荣誉等行为，也将受到严厉查处。”中国国家工商总局反垄断与反不正当竞争执法局局长杨红灿11月4日表示，“网络水军”等不法经营者将受到严厉处罚。

据北青网报道，当日下午，十二届全国人大常委会第三十次会议通过表决通过新修订的反不正当竞争法，杨红灿参加了全国人大常委会办公厅新闻发布会。

杨红灿说，随着互联网的发展，越来越多的消费者通过互联网购物。

他说，每年随着像双十一这样的网络节日的到来，网商平台集中打折、优惠，吸引消费者眼球，促进消费，这对拉动消费、促进经济发展有非常积极的一面。

“在这个过程中，我们也发现，有的商家交易量因为没有那么大，便采取恶意刷单。”

杨红灿介绍，新反不正当竞争法对现行法第9条虚假宣传的条款进行了完善，对虚假宣传的具体内容进一步细化。

据他介绍，当前，在电子商务领域的虚假宣传行为，主要有两种：

一种是经营者对商品的性能、功能、质量、销售的状况、用户的评价、曾获得的荣誉等，做虚假或引人误解的商业宣传。

另外一种是通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或引人误解的商业宣传。

“也就是说，今后除了对经营者自己产品的虚假宣传外，帮助他人刷单、炒信、删除差评、虚构交易、虚假荣誉等行为，也将受到严厉查处。像‘网络水军’等不法经营者将受到严厉的处罚，这也是更好地对广大消费者负责任的态度。 ”

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