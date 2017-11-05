马英九访美 将赴南加大以两岸为题演讲

台湾前总统马英九昨天深夜出发，前往美国洛杉矶展开三天访问。除了与侨界聚会，马英九将应邀前往南加大演讲，并与美国智库座谈，他此行还将参访爱荷华号战舰博物馆，美国总统罗斯福一九四三年就是搭乘此舰前往埃及参加历史性的“开罗会议”。

据联合新闻网报道，国内近年对开罗宣言的效力争执不休，马英九曾多次发表公开谈话，肯定开罗宣言中对中华民国收复台湾的影响，预料此行也将发表相关谈话。

马英九昨晚搭机启程前往美国洛杉矶，预计当地五日上午，拜会中华会馆，向国父铜像献花，并且拜会马氏宗亲会；下午参观爱荷华战舰博物馆，晚上出席侨宴。

爱荷华号战舰现在停泊的位置为洛杉矶的San Pedro，这艘战舰于一九四二年下水、一九四三年服役。第二次世界大战结束后，于一九四九年首次退役；后来韩战爆发，一九五一年再次服役。一九八四年配合雷根扩军政策，第三次服役，并将武器设备更新。一九九○年最后一次退役，二○一二年以博物馆形式开放参观。

马英九也将在南加大演讲，并与华裔学生交流。美国南加州大学公共外交中心在网页公布活动讯息表示，“台湾前总统”马英九将在十一月六日于该校进行演说，内容将有两岸关系、商贸及旅游方面的交流，对近六十年来两岸紧张局势中开创新关系所扮演的重要角色、二○一五年引发热烈讨论的马习会等。

访美期间，马英九将与太平洋国际政策理事会举行座谈。

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