张建宗冀《施政报告》获得公允及正面的评价

香港立法会下周会就《施政报告》进行致谢议案辩论，政务司司长张建宗发表网志，指行政长官林郑月娥发表任内的首份《施政报告》，提出251项新措施，涵盖范围广泛，惠及社会各阶层，而且“急市民所急”，务求各项利民惠民措施尽早落实，冀《施政报告》获得公允及正面的评价。

据香港01报道，张建宗指，现届政府重视改善民生，《施政报告》多项措施惠及基层市民。较受关注的是《免入息审查的公共交通费用补贴计划》，向每月公共交通开支超出指定水平的市民提供最高300元的交通费用补贴，估计超过200万市民受惠。

此外，他亦谈及政府积极协助和促成由民间主导和推行的短期措施，增加过渡性住屋供应，以纾缓轮候公屋家庭和其他居住环境恶劣人士的生活困难；“低收入在职家庭津贴计划”受惠的人数远较预期少，政府已迅速回应市民诉求，大刀阔斧改善该计划，增加津贴额。

施政报告亦清楚展示政府锐意推动创新、科技及创意工业三大板块发展的决心，为本港经济开辟新增长点，为青年提供就业与创业向上流动的机会。

整份《施政报告》订下清晰的政策路向，惠及各阶层，发表至今短短三个多星期，部份建议已取得阶段性进展，例如推出“青年共享空间计划”，支持新兴行业的初创企业及青年人创业，以及支持文化艺术发展。

最后，张建宗指，行政长官和政治委任团队会以开放包容和谦卑聆听的诚恳态度，与公务员同事携手，积极跟进及争取尽早落实各项利港惠民措施。

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