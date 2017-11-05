港科技园公司主席谈《国歌法》：尊重国家是国民基本行为

全国人大常委会昨日表决通过，将《国歌法》纳入《基本法》附件三。香港行政会议成员罗范椒芬认为，对任何国民来说，尊重国家是需要的，也是基本行为，希望港人不应将问题想得太极端。

据星岛日报报道，另外，身兼香港科技园公司主席的罗范椒芬认为，香港的创新科技优势，在于生命科学中的医疗及人工智能，建议在这方面着力推动。

她又认为，近年全球各地都竞争精英人才，香港虽然有尖端人才，但数量不足，以致影响力发挥有限，建议当局放宽招聘国内或海外人才的审批机制，而有关建议已提交政府，期望尽快获回复。

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