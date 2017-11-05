猎雷舰案延烧 黄国昌明控告简太郎、蔡庆年

猎雷舰案持续扩大延烧，除了第一金控董事长蔡庆年遭撤职外，台湾行政院公布的猎雷舰案调查报告更指，时任行政院秘书长简太郎曾协调联贷案。时代力量立委黄国昌今在面簿表示，他明天将到台北地检署具状告发简太郎与蔡庆年。

据联合新闻网报道，黄国昌表示，简太朗为了帮财务状况不佳的公司，乔出二百多亿的无担保贷款，竟违法滥用职权，传呼公股行库董事长至其办公室，召开无纪录的秘密会议施压，导致相关公股行库违背相关法规所要求之征信义务与审核基准，同意放款该公司，使该公司获取本不应取得之不法利益，后续更造成公股行库上百亿元之损失。

黄国昌指，这种行为已属明显触犯《贪污治罪条例》第6条之重罪。而且除了与该秘书长存在共犯关系的银行董事长，自己也已触犯《金融控股公司法》第57条、《证券交易法》第171条等规定之特别背信罪。

黄国昌还说，等明天上午结束财政委员会议程之后，他将至台北地检署具状告发简太郎与蔡庆年，“别以为离职了就可以拍拍屁股走人、乱搞以后把债留给人民，没有这么简单。”

黄国昌也说，还在努力帮这群违法滥权者操作“他们只是配合国家政策很无辜”这种风向的人，也请省省吧，人民没有这么笨。

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