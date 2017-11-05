复旦成立一带一路及全球治理研究院

11月5日，复旦大学成立一带一路及全球治理研究院（以下称“研究院”）。当天，复旦大学与“一带一路”智库合作联盟共同举办“一带一路”与全球治理高层论坛，研究院揭牌仪式也在论坛开幕式举行。

据澎湃新闻报道，复旦大学党委书记、复旦大学一带一路及全球治理研究院院长焦扬介绍，研究院是整合全校相关优势学科，以“一带一路”与全球治理研究为中心的校级跨学科研究机构。研究院以新时代习近平中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，在新的历史起点上，服务“一带一路”建设、参与全球治理、推动全球人类命运共同体构建。

研究院的主要功能包括研究咨询、教育培训和合作交流，旨在发挥核心智库作用的同时，通过多学科合作，为国内外培养“一带一路”与全球治理研究和实务人才，促进校地、校企合作，构建“一带一路”国际智库网络，打造“一带一路”与全球治理论坛品牌。

复旦大学希望，在原有工作基础上，进一步创新体制机制、整合校内外资源，打造国内外“一带一路”和全球治理研究的理论高地、智库高地、人才高地、服务高地、开放高地，

目前，研究院设有战略与国际安全研究所、全球与国家治理研究所、经贸与区域经济合作研究所、国际产业与投资研究所、国际法律研究所、社会人口演技所、人文交流研究所、国际传播研究所等学科专业研究所8个，拥有23个重点校内合作研究基地、6个校地校企合作研究中心。

同时，研究院已与“一带一路”沿线大部分国家智库建立联系，重点形成了中国-东盟10+1智库联盟、中国-中东欧国家16+1智库联盟、中美智库对话、中英智库对话、中印智库对话、金砖国家智库联盟等“一带一路”智库区域网络。

复旦大学表示，研究院力图成为对接国家“一带一路”智库合作联盟和上海服务国家“一带一路”建设的重要智库，不断推动治国理政经验交流，为全球治理贡献中国智慧、中国经验、中国方案。

免费试阅14天