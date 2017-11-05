重庆工程学院：“网红学院”是一种教学形式而非二级学院

今年上半年，重庆工程学院与一家企业达成校企合作共建“网红(行业)学院”协议，7月3日双方正式签约，9月15日举行了首批学员选拔宣讲会。这则消息在网上引发争议。

据光明日报报道，日前，记者采访了重庆工程学院相关负责人。该负责人称，“网红(行业)学院”是跨专业的虚拟学院而不是学校二级学院，是相关专业学生学完专业知识后，根据自己的专业和兴趣，重新选择的行业学习和实训实习的方向。“网红(行业)学院”是为了让学生深入了解行业、培养实际动手能力的一种教学组织形式，并不是开设了一个网红新专业(教育部没有网红专业)，主要是结合市场营销、电子商务等本科专业内涵发展建设所需，与企业开展校企合作项目。

该名负责人还称，共建“网红(行业)学院”是校企合作育人的又一尝试，与高校肩负的人才培养使命并不矛盾，而且通过深化产教结合，校企共商人才培养方案，共建高素质的师资队伍，提供充分满足学生实习所需的实操场地、商业项目和高新技术设备，在真实项目中训练学生，较好地解决了教什么、谁来教、怎么教这一人才培养的核心问题，同时又能够更好地紧跟经济社会发展和区域产业布局对人才的需求，为学生毕业以后的创新创业和就业奠定坚实基础。

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