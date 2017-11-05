张忠谋：三星曾挖过我，并想我放弃台积电

台积电董事长张忠谋4日透露，三星会长李健熙曾在1989年来台湾时与他见过面，并打算延揽他到三星上班。

据微信公众号半导体行业观察报道，张忠谋表示，李健熙1989年时曾来台湾视察三星业务，当时机缘巧合一起碰面共进早餐，李健熙在聊天言谈中，表达有意愿延揽他去三星上班；张忠谋说，李健熙的目的，是希望他可以不要成立台积电。

张忠谋强调，李健熙当时并不了解，台积电才刚成立2-3年，他不可能就此放弃台积电而去三星上班。

张忠谋指出，李健熙当时跟他说，半导体产业要做得好，需要很多人才与资金，这些概念其实他自己都知道，且他当时已在德仪工作数10 年，对半导体已望尽天涯路，只不过受李健熙之邀，他还是去三星工厂参观，也确实亲眼看到三星厂区规模之大。

张忠谋说，最后一天要离开三星回台时，他对李健熙说，你(李健熙) 的成就已经相当好，也对三星当时建立的厂房与产能感到相当惊叹(impressive)，不过李健熙并没有再追问他，是否要放弃成立台积电并来三星工作，他自然也就不再提起，最后也没去三星。

张忠谋说，三星1983 年开始生产DRAM，当时强盛半导体公司山头林立，且主要集中在日本，经过17 年到2000 年时，三星就独霸DRAM 产业，等于在17 年内从默默无名的小公司，成为全球最大。

他说，台积电也是从默默无名的小公司，到现在非常成功，但谈到三星与台积电最大不同，他认为，三星所处的DRAM 产业，已经早已建立好商业模式，三星要冲第一，只能硬拼。

但是，张忠谋说，台积电是开创新的商业模式，自己开路难度很高，因此三星与台积电虽然都是默默无名到很成功的公司，但两家公司的情形大不相同。

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