《自然》中国区总监：韩春雨撤稿事件不影响中国学者发表论文

11月4日下午，应邀参加腾讯WE大会的国际顶级科学出版集团施普林格·自然的中国区科学总监Ed Gerstner博士，与媒体进行了交流，一一回应热点问题。

据北京科技报报道，对于《自然》杂志收费过高的问题，他表示，“《自然》的成本是很高的，因为我们需要找优秀的人才去办好刊物。同时，不同类型的期刊杂志会有不同的收费方式，定价是比较复杂的一件事情。”

对于韩春雨撤稿事件，他表示，“他文章的问题是不具备可靠的重复性，其实所有的科学家都面临这一个挑战。文章写得越透明，提供的数据越是充分，论文可重复就会越强。”

Ed Gerstner博士还否认了韩春雨撤稿事件是否会影响中国研究人员在国外的期刊上继续发表论文的担忧。他强调，《自然》关注的是文章的内容，而不是文章的作者是谁。

据了解，Ed Gerstner博士在15年前进入科学传播领域，先后担任《自然》、《自然-材料》、《自然-物理学》和《自然-通讯》的编辑。2012年，他协助在上海成立了《自然》在中国大陆的第一个办公室。目前，他们访问全中国超过一百所大学及研究院，搜集中国最先进的科学成果；指导科学家提高其研究的影响力；以及帮助他们在世界顶级期刊发表研究。

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