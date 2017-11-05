美媒：中关村取代硅谷获评全球最大科技中心

美媒称，一份最新报告显示，北京被评为2017年度全球最大科技城市第一名，中关村已取代硅谷成为全球最大的科技中心。

据参考消息网引述美国《福布斯》双周刊网站11月2日报道称，美国商业资源企业“专家市场”公司公布了2017年度全球最大科技城市排名，这是第二次公布，北京位列第一。去年排名第一的柏林今年跌至第二位。旧金山第三。上海、班加罗尔、新加坡和悉尼也位列前20名。

报道称，“专家市场”公司将北京的中关村科技园列为第一，因为它的早期融资氛围良好。研究人员通过10个数据点来决定排名，包括软件工程师工资、建立并运营一家企业需要多长时间、生活成本以及月租金、成长指数、初创企业产出等其他因素。

“专家市场”公司的贾里德·凯莱赫在新闻发布会上表示：“我们的报告展示了科技行业发展之快、国际竞争之强，特别是在吸引最有才华的新技术人才方面。尽管硅谷在一些关键领域依然具有优势，但国际竞争者已经赶超这个最初的技术中心城市，它们提供更低的生活成本以及迅速增加的资金。”

报道称，近几年来，北京越来越多地被拿来与硅谷比较。一名企业家在“再编码”新闻网站上撰文称，中国首都北京是硅谷“唯一真正的竞争者”，因为它有庞大的市场、快速的消费者采用率、迅速的企业发展时间以及对创新的渴望。2016年，中国宣布投资15亿美元整修及开发中关村，这一地区是一些中国大企业以及谷歌和英特尔等美国企业中国总部的所在地。

报道称，中国因一些科技公司的成功案例而自豪，最引人注目的是阿里巴巴和腾讯。

中国多个行业的科技企业都是全球首屈一指的，或至少是举足轻重的。中国在超级计算机方面引领全球，中国企业在安全产品、聊天应用、网约车服务和电动汽车，当然还有电子商务方面拥有重大市场影响力。

报道引述“专家市场”公司首席研究员索菲娅·帕齐卡斯的话说，尽管中国的规模和市场条件给它建立科技优势地位以独特优势，但其初创企业迅速发展以及全球占有率不断增加表明其他亚洲经济体也有巨大潜力。她说：“中国的情况是独特的，但对于亚洲新兴市场中心来说，这意味着在数字经济方面的实力会给国内科技初创企业带来巨大机遇。”

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