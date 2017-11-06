中国计划在2018年发射新型“太空摆渡车”

据中国航天科技集团公司第一研究院消息，中国“太空摆渡车”有望在2018年新添成员：远征一号乙上面级将与长征二号丙运载火箭组合，执行太阳同步轨道发射任务。

中新社报道，“上面级”是一种运载工具，是在原有的三子级火箭上面增加相对独立的一级。它类似于“摆渡车”，可以先后把不同的卫星“乘客”直接送入各自的工作轨道。

中国的上面级研制始于20世纪80年代末。其中，中国航天科技集团公司第一研究院抓总研制的远征系列上面级通用性强，能多次点火启动，可满足不同任务需求。

远征上面级“家族”目前已有3位成员公开亮相。远征一号上面级是基本型，主要针对中高轨的直接入轨任务，只有两次启动能力；远征一号甲上面级实现了多次启动、长时间在轨，启动次数达到20次，可以完成不同轨道的多星部署；远征二号上面级是远征一号系列化的产品，有两台发动机，运载能力更大，执行高轨多星的直接入轨任务。

北京宇航系统工程研究所研究员王明哲说，“新面孔”远征一号乙上面级是商业版、简化版的远征一号上面级，主要与直径为3.35米的火箭组合完成短时间飞行的发射任务。

王明哲进一步解释，远征一号上面级飞行时间约为6.5个小时，远征一号乙上面级执行任务时间短，与基础级分离完成后马上点火加速，整个飞行任务基本上在1小时以内。

他说，型号队伍在远征一号上面级的基础上进行系统简化、元器件等级降低、冗余备份简化等技术，降低成本，打造经济型上面级，从而满足中低轨、短时间的发射需求。

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