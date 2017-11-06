中国北斗三号首发成功 拟2020年完成35颗卫星组网

昨晚（5日）19时45分，在中国西昌卫星发射中心，长征三号乙运载火箭以“一箭双星”方式发射北斗三号第一和第二颗组网卫星。这两颗卫星开启了北斗卫星导航系统全球组网的征程。

新京报报道，未来三年，中国将迎来新一轮北斗组网卫星高密度发射。根据计划，到2020年，中国将全面完成35颗北斗三号卫星的组网，构建媲美并在某些指标上超越GPS的北斗全球系统，为全世界提供服务。

自从中国2000年发射第一颗北斗一号试验卫星以来，昨晚发射的卫星已经是第24和25颗北斗导航卫星。

据北斗三号卫星研制方中国航天科技集团公司消息，与北斗二号系列卫星相比，北斗三号在载荷、星间链路、激光通信等多项技术上实现了提升。例如，北斗三号卫星配置了新一代原子钟：星载氢原子钟，其精度将比此前北斗卫星原子钟提高一个数量级，继而将提升导航定位的精度水平。

据中国卫星导航系统管理办公室公布的计划，以此次任务为起点，中国将迎来北斗三号卫星高密度发射。到2018年年底，将有18颗北斗卫星发射升空，服务区域覆盖“一带一路”沿线国家及周边国家；到2020年，将完成35颗北斗三号卫星的组网，向全球提供相关服务。

这是中国北斗系统建设的第三步。2000年，中国建成了由2颗卫星组成的北斗一号试验系统，为中国用户提供服务，走出了第一步。2012年，建成由14颗卫星和32个地面站组成的北斗二号系统，为亚太地区用户提供服务，走出第二步。

中国卫星导航定位协会副秘书长王博教授说，由于北斗卫星的布局特点，低纬度地区的导航精度最高，因此在亚太地区产生了广泛应用。

目前，全球共有四大导航系统：美国GPS、欧洲伽利略、俄罗斯格洛纳斯和中国北斗。未来北斗将与其他系统兼容，利用总计100颗以上的卫星，提供更精准的服务。

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