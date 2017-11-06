《人民的名义》被诉抄袭 周梅森回应：创作是生命，绝不妥协

针对日前此间网络流传的一则作者刘三田（笔名南嫫）起诉周梅森《人民的名义》涉嫌抄袭其作品《暗箱》，并且索赔1800万元（人民币，下同，369.98万新元）的新闻，知名作家周梅森昨天昨天（5日）表示：“创作是我的生命，对于此事我将在法律层面追究到底，绝不会有丝毫妥协。”

周梅森是在接受中新社电话采访时，作出上述表示。《人民的名义》系周梅森创作的长篇小说，由北京出版集团北京十月文艺出版社出版。

据报道，对于曾以《人间正道》《绝对权力》《国家公诉》等政治小说闻名的周梅森而言，《人民的名义》在其创作作品名单中位置颇为重要。小说同名改编电视剧热播后，在中国国内收获高收视的同时，在海外多个国家和地区也引发了强烈反响。

对于此次的被诉抄袭，周梅森感到十分震惊。他说：“我此前从没听说过这个作者更不要说这部作品，我自己的作品是自己长时间构思，一个字一个字写出来的，这简直太荒唐了。”

与起诉抄袭一并流传的还有上海浦东新区人民法院于2017年11月1日受理刘三田的诉讼服务告知书的照片。该《诉讼服务告知书》中显示刘三田起诉周梅森与上海利达影业有限公司、天津嘉会文化传媒有限公司等七家公司。

刘三田的律师陈有西向媒体确认，原告方认为“2015年开始创作的《人民的名义》文字剧本和影视连续剧，完全模仿抄袭了原告2010年6月发表的《暗箱》，两作品在总体结构和故事演进脉络上，完全雷同模仿。”

原告方也要求停止《人民的名义》的一切播出、复制、发行、信息网络传播，索赔经济损失1800万元。

周梅森表示：“我的律师查到她所说的《暗箱》是2011年1月由云南人民出版社出版的，首印只有1000册，我从没见到过这部作品。”

此事发生以后，周梅森发出严正声明，称：“在此我严正声明，欢迎全国和世界各地读者一起审视我的小说和影视作品，向所在地法院举报我的任何一部作品的‘抄袭’问题，只要中国境内、世界任何一个国家的任何一家法院做出‘抄袭’裁决，本人除接受法律处罚之外，另重奖举报者人民币10万元。”

周梅森当日再次强调这一点说：“‘十万之诺’说话算数，我是做原创的，认认真真写作的人。这种恶意诉讼如果得不到公正的审查，对于原创者的创作是很沉重的打击。”

《人民的名义》热播后，公众对于其续作充满期待，周梅森受访时坦言，这部此前被千呼万唤的续作定名为《人民的财产》，已在创作中。

他说：“我进行了长时间的构思，已经开始写了，创作非常顺利。”但他表示，自己目前不得不停止了写作，“两天以来，我一直在处理这件事情。创作是我的生命，对于此事我将在法律层面追究到底，绝不会有丝毫妥协。”

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