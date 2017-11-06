中央军委《意见》强调全面贯彻习近平强军思想

中共十九大后进一步强化军委主席负责制。中央军委日前印发《关于全面深入贯彻军委主席负责制的意见》，强调“全面贯彻习近平强军思想”“确保全军绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，坚决听习主席指挥、对习主席负责、让习主席放心。”

新华社昨天（5日）引述《意见》指出，中央军委实行主席负责制，是中共和国家军事领导制度长期发展的重大成果。全面深入贯彻军委主席负责制，关系人民军队建设根本方向，关系新时代强国强军事业发展，关系党和国家长治久安，关系中国特色社会主义前途命运。

《意见》强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平强军思想，全面贯彻中共对军队绝对领导的根本原则和制度，从政治上、思想上、组织上、制度上、作风上为贯彻军委主席负责制提供坚强保证，确保全军绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，坚决听习主席指挥、对习主席负责、让习主席放心。

此外，《意见》也对全军各级全面深入贯彻军委主席负责制提出了具体要求。

《星岛日报》今天（6日）指出，中共十八大后通过废除解放军四总部，把七大军区调整为五大战区等军改措施，把军事权力收回中央，强化军委主席负责制。

上月产生的十九届中央军委，委员由上届的11人减为七人。报道引述有分析认为，这是为了突出习近平在军中的绝对权威。

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