少将证实中国航母电磁弹射试验已成功

中国海军少将尹卓近日在中央电视台透露，中国海军舰载机歼-15已进行了上千次电磁弹射试验。此外，中国已研究成功，即使不用核动力，航空母舰也可以安装电磁弹射器。

这是中国官方首次证实中国航空母舰电磁弹射试验已成功，而且效能比美国正在研制的电磁弹射器更佳。

据《星岛日报》今天（6日）报道，电磁弹射是美国、英国和中国等多国海军正在研发的最新一代航空母舰专用飞机弹射器。之前，仅有美国公开宣布研制成功，将安装在建造中的福特级核子动力航空母舰上。

美军航母之前均使用传统的蒸汽弹射器。二者最大的不同是，电磁弹射器更安全可靠，其加速的过程更均匀，对飞机的结构伤害也更小。

据报道，尹卓近日在接受央视中文国际频道採访时表示，中国海军歼-15舰载机在电磁弹射方面已经完成了成百上千次的弹射试验。

尹卓也称，中国科研团队还有一个重大突破：中国航母不用核动力也能装载电磁弹射器，而且使用综合电力推进系统的能量转换效率更高。

他说，中国科研团队摒弃跟踪模彷，已经实现舰船动力从落后到引领，而领先指领先美国。

中国的“辽宁号”航母和已下水的首艘国产航母均没有设置弹射器，战机要靠滑跃式甲板起飞。

相对于弹射起飞，滑跃起飞单位时间能够起飞的战机较少；同时，一些需要推力较大的战机也不能使用跃式起飞，因而限制了航母的战斗力。

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